Consigue Pachuca su primer triunfo en el Guard1anes 2020

Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre Pachuca y Querétaro en el encuentro de la #Jornada3 #Guard1anes2020 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/cmbJRdVhkF — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 7, 2020

Los Tuzos lograron su primera victoria del torneo aprovechando las bondades que ofreció el Querétaro, un equipo que sigue sin ganar en este torneo, pues además de la austeridad de su plantel, el técnico Alex Diego también es un novato en la Primera División., quien al minuto 5 adelantó al cuadro de casa con un certero cabezazo con el que dejó parado al portero Gil Alcalá.Esta anotación le permitió a los pupilos de Paulo Pezzolano tomar el mando de las acciones y no prestarle el balón a los Gallos, que una vez más cayeron en imprecisiones y en diferentes fallas, que de milagro no les costaron más goles en contra.; el canterano de Pumas perdió la concentración y tras meter la pierna fuerte terminó por darle el tiro de gracia a su equipo.Al cuadro visitante le costó volverse a acomodar, pues la ausencia del contención los dejó a la deriva., la salida obligada del delantero Jonathan Betancourt para hacer los ajustes en la cancha, mermaron a los visitantes, que prefirieron replegarse para el complemento, a fin de que pudiera venir un marcador más abultado.En el segundo tiempo a Pachuca le anularon un gol de Sosa por fuera de lugar, pero no le hizo falta más, ya que con lo obtenido al arranque del partido les bastó para que Gallos sumara su segunda derrota de la campaña.