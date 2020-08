Consigue saltillense atinar un hoyo en uno

Escuchar Nota

Saltillo Coah.- Este pasado 12 de agosto la golfista Silvia Flores de Figueroa logró lo que muchos bastoneros buscan: embocar la bola de un solo golpe.



Flores Figueroa hizo la proeza del hole in one en el hoyo uno del Club Campestre Saltillo con un hierro seis, con una distancia de 122 yardas.



De acuerdo con los registros de este club privado, la bastonera hizo este hoyo en uno a las 8:40 horas, apenas comenzando con la ronda.



La hazaña se produjo durante las rondas oficiales que tienen las bastoneras durante cada mes y que recién acaban de reanudar competencia de estos torneos que finalizarán por el mes de noviembre o diciembre.



Este es el segundo hole in one en el Club Campestre del 2020, ya que el otro lo consiguió José Dibildox Hassaf, ambos tras la reanudación de actividades luego de la cuarentena y cierre de instalaciones.