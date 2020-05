Consigue saltillense triunfos importantes; avala PokerStars

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El saltillense Gabriel Rodríguez consiguió par de triunfos importantes en eventos avalados por PokerStars que lo colocan en buen nivel de cara al Spring Championship of Online Poker que se realizará el 17 de mayo.



Su primer logro lo obtuvo en el Daily Pacific Rim PKO donde se quedó con el título para un premio de 2 mil 310 dólares (55 mil 534 pesos), además de acumular otra bolsa de más de 3 mil 100 dólares que sumó gracias a las eliminaciones durante el evento.







No conforme, en días consecutivos, se quedó con el segundo lugar del Mini Daily Pacific Rim PKO, donde cosechó un premio de mil 779 dólares (42 mil 796 pesos), además de sumar 700 billetes verdes gracias a los KO, del evento.



Ahora, el coahuilense se enfoca en participar en el Spring Championship of Online Poker que arranca el 17 de mayo, donde se repartirá un premio acumulado de 13 mdd.