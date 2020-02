Conspiran para asesinar a mujer en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Dos sujetos intentaron asesinar a balazos a una mujer en el Ejido San Isidro, la víctima logró identificarlos a ambos, uno era su ex pareja sentimental y el otro su actual pareja quien detonó el arma de fuego contra ella.



La víctima identificada como Armandina N de 39 años, dijo que se desplazaba por la calle principal del ejido San Isidro en su camioneta Toyota Tacoma color gris.



Repentinamente le salió al paso su ex pareja identificado como Darío N quien trató de cegarla con una linterna mientras le gritó al otro hombre a quien identificó como su pareja actual, “disparale” seguido de 3 detonaciones de arma de fuego.



Armandina huyó corriendo dirigiéndose a su domicilio, llamó al 911 para reportar el incidente y dar a conocer a detalle la identidad de sus agresores, así mismo aseguró desconocer los motivos de esta agresión.



Tras inspeccionar la unidad se determinó que no presentaba ningún impacto de bala, el incidente quedó como un problema entre pareja pero la afectada interpondrá su denuncia ante la Fiscalía por el delito de homicidio en grado de tentativa con uso de arma de fuego y posible asociación delictiva.