Consterna a vecinos feminicidio en Santa Fe

Desde la mañana la señora Martha intentó comunicarse con su hermana Erika Maldonado, ahora occisa , al no contestarle fue a buscarla a su domicilio ubicado a una cuadra en la calle San Isidro de la colonia Santa Fe, fue allí cuando en compañía de su marido descubrió que la mujer de 36 años yacía sin vida con múltiples golpes en el cuerpo, narró el sobrino de la fallecida.“Mi mamá estaba desde la mañana marcándole y no le contestaba, y era raro porque ella siempre estaba pendiente del celular, pero así lo dejamos. Ya en la tarde preocupados fuimos y la puerta estaba cerrada por dentro y no respondía, entonces alarmado mi papá se brincó y la encontró allí ya sin vida, ya no respiraba”, narró Armando “N”, quien recuerda a su tía con cariño.Érika Maldonado llevaba un par de años siendo pareja de su presunto victimario de nombre Jesús, sus vecinas la describen como una mujer amable, con una hija de 18 años que ya no vive con ella y un menor de 13 quien vive con su exesposo.“Sí, yo la conocía, era amable, una persona tranquila, hace un par de años que se separó de su marido. Nos duele, la colonia se siente muy triste, porque hay mucha violencia contra las mujeres”, opina la señora de la tiendita más cercana.Érika vivía sola, a veces Jesús se quedaba con ella, trabajaba en la empresa Lear y era independiente, incluso apoyaba económicamente a su pareja, pues él no trabajaba formalmente, quien a pesar de su aspecto de pandillero no se veía capaz de matar a alguien.“No, no se veía agresivo, al contrario mi tía era la que se lo aplacaba a él. Pero quien sabe, quizá llegó drogado y por eso la golpeó” señaló el sobrino.Un día después de la muerte de Érika la colonia Santa Fe en Ramos Arizpe luce como hace tiempo, con grafiti por todas partes, basura y escombros en sus alrededores, un centro comunitario vandalizado, pero a esto se le suma una profunda tristeza por un feminicidio más.