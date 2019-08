Construcción de hospital de Acuña sigue parada

Para este año, se autorizaron 700 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para terminar la construcción y equipar el Hospital de Especialidades de Acuña, sin embargo, la obra tiene meses parada, informó la senadora Verónica Martínez García.Consideró que el Gobierno Federal tiene desinterés en atender la salud de los mexicanos, el recurso no se ejerce y la obra no se ejerce.“Ya pasaron muchos meses, la obra sigue parada y queremos que se termine la obra, que empiece el equipamiento y que de una vez vayan viendo lo que tiene que ver con la contratación del personal, para que pueda estar funcionando”. 01:57.“Tienen un problema porque no han sabido cómo atender las necesidades de los mexicanos. Hoy vemos que hay una gran necesidad en el sector salud; antes se tenía un Seguro Popular, que ya lo desaparecieron, no han podido cumplir con los compromisos que hicieron en campaña”. 02:49.Con el Hospital de Especialidades beneficiaría directamente a Acuña, Zaragoza, Morelos y Jiménez, y de manera indirecta a Piedras Negras, Allende, Zaragoza, Villa Unión, Nava, Múzquiz, Morelos, Sabinas y San Juan de Sabinas.La demanda del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha incrementado, resultando insuficiente el servicio que se presta en el Hospital General de Subzona número 13 y en las clínicas 81 y 87 del IMSS.En casos de urgencia, los pacientes deben trasladarse a los nosocomios de especialidades de Piedras Negras, Monclova, Saltillo, o incluso a Monterrey.El Hospital de Especialidades contará con 90 camas censables, 27 consultorios de distintas especialidades, tendrá especialidades básicas y 11 subespecialidades, con aproximadamente 680 plazas entre médicos, enfermeras y personal administrativo, en beneficio de más de 200 mil derechohabientes,