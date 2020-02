Construirán plazas y canchas en 10 ejidos

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Tras la inauguración de una plaza y una cancha en el ejido Plan de Guadalupe este viernes, el alcalde José María Morales Padilla, junto con funcionarios y regidores, señaló que el Ayuntamiento invertirán más de 14 millones de pesos para la construcción y equipamiento de plazas con áreas múltiples en al menos 10 comunidades rurales.



“Son espacios muy dignos para la gente del área rural, es una acción sin precedente para nuestra gente del campo. Cuando uno hace la evaluación de los programas y proyectos que va a aplicar en el municipio, había personas que me decían ‘oye, estás medio loco, cómo le meten tanto al medio rural, cómo le van a meter plaza, cancha con estas características a una comunidad rural donde hay poca gente”.



“Aquí en Ramos no hay habitantes ni de primera ni de segunda, todos somos de primera. Creo que es un acto de justicia social, creo que le hace justicia la Revolución al Plan de Guadalupe, y vamos a seguir trabajando con esta tónica y con este tipo de calidad en las plazas y canchas que no tiene ni Obama”, bromeó el Edil.