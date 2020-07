Construye saltillense su vida en vagones de tren

Escuchar Nota

y pasa al siguiente que es el vagón comedor, y de ahí a un tercer contenedor donde se sienta un rato a leer. No vive viajando en un ferrocarril, sino que hizo del tren su propia casa.Hace tres años, ella decidió usar el terreno que le heredó su padre, que es un cerrito en la comunidad de Bella Unión, en Arteaga, en cuya cima quería construir la casa que siempre había soñado, luego de, y me dice ‘por qué no haces una casa de contenedores’, porque le dije ‘quiero una casa segura y con mucha luz’, entonces me dijo ‘te diseño una, pero de contenedores’”, refiere Diana.A ella le gustó la idea. Vendió la casa donde vivía y su primo arquitecto comenzó la obra. Lo primero fue comprar los vagones; dice que los encontró en Nuevo León, consiguiendo tres a un buen precio; los trasladaron ypara que se hiciera más ancha la estancia, y tenemos sala, cocina, una lavandería, un patio, un baño, medio baño, y arriba es otro contenedor que es la recámara, clóset y baño con jacuzzi”, expresó.Desde fuera de la casa se observan tres vagones de ferrocarril amontonados, con una escalera externa, que, por la idea de que ese tipo de estructuras son cerradas, obscuras y muy calientes.Los tres fueron acondicionados con material aislanteque provocan que al entrar pareciera que se está en un lugar diferente al que ofrece la fachada.Tanto la decoración como el piso de duela, así como el acomodo de los espacios, dan una sensación de paz y tranquilidad en la sala comedor, que continúa al subir las escaleras internas que dan al dormitorioamplia desde donde se puede observar la acequia que pasa frente a su casa, el resto de la comunidad de Bella Unión, dando un paisaje natural, desde donde se puede respirar la naturaleza a toda hora., para seguir creando un espacio diferente, pero cómodo y seguro, donde vivir y seguir planeando nuevos proyectos en su vida, dentro de tres vagones de tren.