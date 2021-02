Construye Sandra Becerril hogar de terrores infantiles

Escuchar Nota

“Creo que toco varios temas: la libertad de la mujer, las familias disfuncionales y el maltrato que en aquel tiempo no era tan castigado como es ahora. Ese es el tema que quiero tratar en particular en El silencio de Todos los Muertos”.

“Construí todo este mundo interno de cada uno, con sus miedos, ambiciones y deseos; la relación que les gustaría tener entre ellos pero no lo dicen”.

“Todo lo que se calla es lo que más se puede gritar. Por eso se llama El Silencio de Todos los Muertos, porque es todo lo que han estado callando pero están viendo, permanentes, vigilantes”, añade.



Con una exitosa serie de libros de terror, la escritora(Ciudad de México, 1980) cree que una buena historia dentro de este género debe servir de espejo de los miedos del lector.En sus novelas, basadas en general en hechos reales, se preocupa por crear atmósferas verosímiles. Como en su nuevo libro,(De Otro Tipo, 2020), en el que convirtió una casa aterradora de su niñez en personaje. Un inmueble en la calle Domingo González, cerca del convento de, donde circulaban leyendas.Becerril sitúa la historia en la, con la llegada de la familia de Alex, la protagonista, a dicha propiedad, en la que el padre, Eugenio, ha invertido todos sus ahorros. Pero se trata de una casa que ansía matar a sus habitantes.Becerril introduce un giro al tópico del inmueble embrujado que asusta a la familia al introducir un misterio por descubrir, e introduce una subtrama: la vida de esta familia disfuncionalPodría quitársele la capa de miedo y de todas maneras quedaría una historia sólida. Becerril es una escritora preocupada por la construcción de sus personajes; siempre intenta crearlos opuestos a ella.Las historias, piensa, no solo se componen de; el silencio ocupa un sitio primordial.Becerril lo escribe al principio de la novela: “Abrir estas páginas te condena. Y cada palabra que leas te adentrará más en la maldición. Ya comenzaron. Están observándote. Ahora mismo”.Autora prolífica y disciplinada se sienta a, ya sea de novela, guion o textos para sus clases.“Trato de escribir las ideas que me llegan; no todas son buenas”, dice. “Hay novelas completas que nunca se van a publicar, no me gustó cómo quedaron, pero me sirvieron de ejercicio”.Todas sus novelas están emparentadas, pertenecen a un mismo universo, por lo general,