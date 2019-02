Construyen Centro de Justicia para la Mujer

Inició la construcción de las oficinas del Centro de Empoderamiento para las Mujeres en el Auditorio Municipal, lugar que contará con varias oficinas para la atención de las mujeres violentadas, señaló Ignacio Ramírez, director de Obras Públicas.Dijo que se están construyendo cuatro oficinas a un costado de la Instancia de la Mujer, donde se atenderá a las víctimas y se les ofrecerá atención psicológica, jurídica, ofrecerán terminar la primaria, secundaria, preparatoria y hasta una carrera, además se contará con un área lúdica para los niños.Señaló que se están construyendo las oficinas como lo está solicitando la regidora de la Instancia de la Mujer, Claudia Marines, pero será la próxima semana cuando se tienen que entregar las oficinas listas para remozarlas.Cabe recordar que en el Auditorio Municipal se construirá el Centro de Empoderamiento para las Mujeres para atender a las féminas, pues anteriormente se quejaban y ponían de pretexto no asistir a interponer sus denuncias porque tenían que trasladarse hasta el municipio de Frontera y tenían que pagar 50 pesos en el pasaje.Las mujeres de los ejidos se les dificultaba el traslado porque solicitan ride en la carretera hacia la cabecera municipal y posteriormente se trasladaba en camión hasta Frontera y en ocasiones no tenían recursos para hacer los trámites de las denuncias o solicitar asesoría.Al ver esta situación se optó por construir un espacio para atender a las mujeres maltratadas y darles un seguimiento con el Ministerio Público que estará a cargo de esta agencia en el municipio.Refuerzan rondines de vigilancia en plazasLuego de los actos de vandalismo que se perpetraron en la Plaza Coronel Ildefonso Fuentes de la colonia Independencia y en la Plaza Juárez de la Zona Centro, los elementos de Seguridad intensificaron los rondines de vigilancia, señaló Elva Zamora Cruz, regidora de Ecología.Dijo que hasta el momento no se han presentado más actos vandálicos en los paseos públicos ni en las plazuelas, pues se solicitó el apoyo de Seguridad Pública y de los vecinos para que actúen y detengan a las personas sospechosas.Lamentablemente en el caso de los actos vandálicos en la plaza de la colonia Independencia, no se dieron con los responsables, pese a que anduvieron preguntando con los vecinos, no se dieron cuenta, pues las dos personas quebraron la fuente con un valor estimado a los 20 mil pesos en la madrugada.“Los vecinos nos solicitaron una caseta de vigilancia, sin embargo, no es posible instalarla, porque no hay suficientes elementos policiacos para atender en las colonias que ya cuentan con un módulo de atención, sería inútil, lo que sí solicitamos es mayor vigilancia en las plazas”, comentó.Zamora Cruz dio a conocer que hasta el momento se ha frenado el robo y los actos de vandalismo en los espacios públicos, sin embargo, hacen el llamado a la población para que denuncien a los jóvenes ninis o vagos que merodean el área, pues algunos de ellos son los causantes de causar daños en las estructuras.Simas busca acabar con la morosidad que existe desde administraciones pasadas, les ofrece incentivos, pero es mínima la gente que acude a ponerse al corriente de los pagos, sin embargo, buscan que un bufete de abogados se encarguen de notificar y cobrar y ofrezcan el pago en tiendas de conveniencia, señaló Rafael Rodríguez Moncada, gerente de Simas.Señaló que el despacho jurídico que se hará cargo de Simas, está analizando los pormenores de un contrato, para que la gente lo solicite y de esta manera poder recuperar la cartera vencida.Otro de los incentivos que ofrecerán es la sincronización del pago por medio de Oxxo, en el banco, tiendas locales y de conveniencia, para que la gente aproveche cuando hace su mandado y pague en el momento su servicio de agua.Explicó que son 18 millones de pesos los que existe de cartera vencida, pues hay personas que desde hace 11 años no acuden a pagar su recibo al realizar contrato de pago.Recalcó que se van a implementar cortes de agua, para que los usuarios se acerquen a las oficinas de la Zona Centro y puedan pagar sus adeudos en una sola exhibición.Hace la invitación a los morosos de la colonia Independencia, Héroes del 47 y Villas de Guadalupe, para que acudan y aprovechen el incentivo de sólo pagar 3 mil pesos y se les condonará el resto de los años que adeudan.Rodríguez Moncada, dio a conocer que se encuentran trabajando para recuperar la cartera vencida, pues hay personas que tienen hasta 11 años y nunca han pagado el servicio del agua, pero son los primeros en molestarse cuando hay fallas en los pozos de agua y son los que exigen más.