Construyen gasera sin permiso en la carretera Saltillo - Monterrey

Ante la aparente construcción de una gasera en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe en su cruce con la carretera a Los Valdez, fuentes internas de la Dirección de Desarrollo Urbano de Saltillo aseguraron que pese a que ya se solicitó, el Ayuntamiento no ha otorgado el permiso para su instalación.Aseguraron que el único permiso otorgado por parte de la Dirección es el de movimiento de tierra, trazo y delimitación perimetral, lo que faculta a la Inmobiliaria y Constructora Ramsa a llevar a cabo el levantamiento de una barda en dicho predio.La construcción y distribución de la gasera depende de instancias federales, por lo que no está en manos del Municipio autorizar dicha obra, pese a que a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano ya se envió un permiso para construir una gasera.Las mismas fuentes indicaron que al día de hoy no se ha cumplido con los requisitos para la instalación de un negocio de este tipo, entre ellos algunos parámetros federales, que otorga la Comisión Regulatoria de Energía.Advirtieron que en caso de que cumplan con dichos lineamientos, el Ayuntamiento estaría obligado a otorgar el permiso pese a que el establecimiento se encuentre cerca de negocios, zonas residenciales y una gasolinera.