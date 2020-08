Consuelo Duval afirma que si la quieren ver desnuda, costaría millones de dólares

Escuchar Nota

Las fotos donde supuestamente la actriz Consuelo Duval se ve desnuda en la playa, trajeron fuertes repercusiones morales a la actriz, quien dice, las imágenes afectaron a ella y su familia, pero, con el aún malestar entre sus labios, dice, si quieren verla desnuda, esto costaría mucho dinero.“No me le encuero ni a mi novio. O sea, es de ‘apaga la luz, no vayas a ver’… Ahora ya me voy a andar encuerando en el mar, ¡hazme favor! Y luego me meto a una cosa que decía: ‘Consuelo Duval encuerada’, hay peores fotos”.También se le preguntó si las imágenes fueron digitalmente modificadas a lo que la actriz de la ‘Familia P. Luche’ indicó: “No, si hay hay un chorro… entonces hubo muchas cosas que me llamaron la atención, quién tendría el tiempo para hacer eso”.Sin embargo, en manera irónica a la polémica situación, Duval no descartó aprovechar la situación y hasta le puso precio a mostrarse en ‘traje de Eva’ e indicó: “Y es lo que les digo, lo voy a monetizar. ¿Quieren ver el cuerpo real? esto son muchos millones de dólares”.Finalmente, en un gesto de amor propio indicó, si esas imágenes fueran reales, no tendrá problema en aceptarlas, porque diría que su cuerpo ya es bastante conocido. “¡Pero no, no han visto nada, todavía estoy más buena!”.Con información de El Gráfico