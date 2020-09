Consuelo Duval revela que saluda a sus amigos de beso en la boca

Escuchar Nota

.@ConsueloDuval confiesa que besaba a sus hijos en la boca cuando eran pequeños, algo que para el resto de las Netas es inimaginable hacer. ¿Tú qué opinas? Sorpréndete en #NetasDivinas, el miércoles a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/OOJTdfhwsW — Netas Divinas (@netas_divinas) September 25, 2020

Ha sobresalido por sus colaboraciones con otros grandes, por ejemplo, Eugenio Derbez, Adrián Uribe y Adal Ramones, con quienes ha forjado también una gran amistad. Hay tanta confianza que incluso,Durante el programa Netas Divinas,pues dijo que tiene esa costumbre, preguntó Consuelo Duval a sus compañeras.por la confesión. Así que no dudaron en preguntar sobre las parejas de sus amigos.También recordó que en una ocasión ladey le dijo 'porque así es, está loca. O sea, no le causó ningún ruido”, explicó Consuelo Duval.Con opiniones diferentes, la que le aconsejó que no lo hiciera más fue su compañera Natalia: