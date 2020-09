Consuelo Duval sintió ansiedad y pánico al enterarse que tenía coronavirus

Escuchar Nota

"Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido remplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabronadas", se lee.

"Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desmadre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERITAS que son lo mas importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte".

"Entonces ya no se va a hacer lo de la casa de San Antonio? oh, cotorrea! Te quiero me da gusto saber que estás mejor!", expresó Adrián Uribe.

"Que bien lo has dicho mi reina, estamos muy cuidados por el de allá arriba, nos vemos muy pronto y ahora si nos podremos abrazar bien fuerte", escribió Omar Chaparro.

Consuelo Duval vivió momentos muy difíciles, llenos de miedo e incertidumbre al enterarse que estaba infectada de coronavirus.La actriz compartió con sus seguidores en redes sociales de su sentir al saber que, hace una semana."Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del covid... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo".Consuelo detalló que afortunadamente su malestar físico no fue grave, pues sólo sintió mucha ansiedad y cansancio, y poco a poco la ansiedad se volvió gratitud porque su situación no se complicó.La comediante expresó que sólo, como reflexionar en lo importante que es disfrutar la vida cuando es posible y valorar lo que se tiene.Colegas, amigos y fans le desearon pronta recuperación y las mejores vibras.