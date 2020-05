Consulado reanuda actividades este martes

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- A poco más de un mes de haber suspendido actividades por causas de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el consulado de México en Eagle Pass reanudará este martes sus actividades pero bajo ciertas restricciones.



Dentro de la información que proporcionó el Cónsul Ismael Navaja Macías destaca que por ahora estará disponible la páina mexitel.sre.gob.mx y el teléfono 18776394835 para que puedan agendar las citas que les dará derecho a solicitar el pasaporte.



Parte de las restricciones tiene que ver con la atención de solicitantes, sobre lo que dijo, ‘si se tiene un escenario de 40 personas por atender con cita solo se dará el servicio al 25% de ellas’.



Detalló que aunque se vayan a reanudar actividades no significa que quienes vivan de lado mexicano, puedan cruzar a hacer el trámite aún y cuando tenga su cita programada.



Mencionó lo anterior porque si alguien programó su cita y la tenia en el mes de mayo, pero es antes del día 20, no podrá entrar a Estados Unidos si está dentro de las personas consideradas como no esenciales.



Habrá que esperar una vez que se llegue la fecha que Aduana emitió como limitante para posiblemente reanudar los cruces no esencilaes, dijo.