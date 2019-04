Consultarán en NL arrestar a quienes tiren basura

Por considerar que hay un gran impacto al medio ambiente, el Cabildo de Guadalupe aprobó someter a consulta pública el Reglamento de Limpia, para incluir el arresto como sanción a quienes reincidan en tiran basura en vía pública y parajes.La modificación a la normativa municipal incluye que la falta sea considerada como grave, por lo que no habría descuento en el pago de multas.Actualmente el Reglamento establece multas de entre 5 mil 69 pesos y 16 mil 898 pesos por esta falta.Para ejemplificar el problema, la Alcaldesa Cristina Díaz señaló que en este año se han recogido unas 9 mil llantas."Pareciera que no hay respeto a nuestro medio ambiente, por eso se hace la propuesta para que aquellas personas que no están respetando, tengan una sanción administrativa más elevada", dijo la Presidenta Municipal.La priista señaló que el Río La Silla y arroyos del municipio son los destinos donde con mayor frecuencia hay desechos.Díaz aseguró que la medida no es recaudatoria, sino para mover las conciencias de la importancia del cuidado al ambiente.