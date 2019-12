Consumen las llamas vivienda en la colonia Oceanía

Saltillo, Coah.- La tarde de ayer una vivienda de la colonia Oceanía fue consumida por las llamas, cuyo origen todavía es desconocido por las autoridades.



Fue minutos antes de las 13:00 horas cuando, a través del sistema de emergencias 911, vecinos de la calle Islas Marianas reportaron que la casa marcada con el número 954, se estaba quemando.



Elementos del Cuerpo de Bomberos se aproximaron al sitio a la brevedad para combatir el fuego, logrando extinguirlo tras intensas maniobras, antes de que alcanzara a las viviendas contiguas.



El siniestro consumió dos sillones y provocó algunos daños estructurales del domicilio, en el cual por fortuna no se encontraba ninguno de sus ocupantes, por lo que no se reportaron personas lesionadas.



Los colonos señalaron que el propietario de la vivienda siniestrada, conocido simplemente como “Chema”, casi nunca se encuentra en la casa, por lo que ya han sido varías ocasiones en las que esta sufre conflagraciones.



De manera extraoficial, los apagafuegos no pudieron determinar las causas precisas del incendio.



Sin embargo, emitieron a la población las recomendaciones pertinentes para evitar que sus viviendas se vuelvan blanco fácil de las llamas, sobre todo durante esta temporada invernal, cuando se incrementa la incidencia de esta clase de percances.



Entre otras, destacan apagar las luces navideñas cuando se abandone la vivienda, así como cualquier vela o fuego encendido.



Asimismo, mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, así como las de gas para evitar posibles fugas.