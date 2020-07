Consumo de Dexametasona puede generar diabetes, advierte el IPN

Escuchar Nota

"Esto se puede hacer en casa o en un consultorio con ayuda de un oxímetro; en caso de una reducción paulatina es importante seguir las indicaciones de las autoridades y llamar al número de Locatel o acudir a un centro hospitalario para recibir atención inmediata”, comentó.



.-SARS-CoV-2, pueden desencadenar otros padecimientos queprecisó que solo hasta que disponga de una vacuna se podrá hablar de prevención de la enfermedad y recalcó que algunos reportes científicos señalan que la desametaxona ha mostrado su utilidad para reducir la mortalidad de pacientes graves, pero si esta se administra en etapas tempranas o cuando no hay infección, se suprime la respuesta inmunológica, lo cual incluso puede favorecer que se desarrolle una infección por virulencia y que la condición médica agrave.Además de aumentar el índice de glucosa en la sangre,, entre otros efectos adversos, por lo que no se debe considerar su uso como medicamento profiláctico.En cuanto a la utilización del paracetamol, indicó que es un fármaco que se ha indicado para aliviar los síntomas de dolores de cabeza y articulaciones, así como la fiebre en pacientes con Covid-19, sin embargo, su administración no debe superar los cinco días., agregó.Por otro lado, y debido a que muchas personas presentan síntomas leves o cursan asintomáticas,Finalmente,, así como mantener una alimentación sana rica en frutas y verduras, realizar ejercicio, así como tomar el sol por lo menos 15 minutos al día para mantener estable el nivel de vitamina D en el organismo.Con información de López-Dóriga Digital