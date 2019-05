‘Consumo de drogas no podemos controlarlo’; Juan Manuel Morales, director T. V.

En lo que va del año se han detectado dos casos de personas consumiendo estupefacientes en las inmediaciones de la Escuela de Bachilleres Mariano Narváez de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero no se ha detectado venta de los mismos, aseguró el director del turno vespertino, Juan Manuel Morales Santoyo.Sostuvo que se tiene un vínculo importante a nivel municipal y se ha tenido el apoyo con vigilancia, unidades de patrullaje e incluso perros detectores de los enervantes, con lo que se ha podido mantener a raya dicha práctica, que es una de las principales preocupaciones de los padres de familia y de la propia escuela.“Ya el consumo que existe nosotros no podemos controlarlo, lo que hemos tomado son alguna medidas para proteger a nuestros estudiantes”, aceptó. En los casos detectados se ha procurado conversar con jóvenes e involucrar a los padres para enterarlos de la situación a fin de que se puedan tomar medidas conjuntas.En lo que va de 2019, no se han registrado detecciones ni detenciones de personas que estén realizando venta en los alrededores, pese a que el año anterior se informaron situaciones de este tipo, el director comentó que es preocupante porque se trata de jóvenes que son atrapados por las drogas o el alcohol y luego es difícil salir de este círculo vicioso y es perjudicial para su salud y su crecimiento académico y personal.