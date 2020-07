Contagia Ander Azpiri con su arte a la ciudad

Escuchar Nota

Para la mala suerte de los saltillenses una nueva cepa aqueja un edificio del Centro de la ciudad desde hace una semana. Los síntomas son aros rojizos que cubren la fachada e interior de Servicios Estéticos Profesionalizados (SEP) Nueva Generación ycuando concibió la teoría de que “tanto el arte como los artistas somos una especie de parásitos que llegan a un cuerpo y comienzan una relación de contagio, pero no tan fuerte, porque podemos matar a ese cuerpo y nosotros morir con él”. Y su contagio en la ciudad fue hace dos semanas, cuando llegó a impartir un taller en el Museo de Artes Gráficas (MAG).y que en este caso comenzó a apropiarse del edificio localizado en Morelos 151, Zona Centro, el cual es concebido por Azpiri como un cuerpo sano que enfermó:los cuales se extendieron a su interior: una escalera que funciona como garganta, de donde cuelga un sinfín de esos círculos y que llegaron más allá, escaparon hacia la calle, como muestran los cables eléctricos que han comenzado a sufrir indicios del mal.Llegué como algo que infectó el edificio y comencé a trabajar esta pieza como algo que enferma al lugar. Es algo que también está influenciado por el coronavirus, por el encierro, la cuarentena.La idea siempre fue imaginar la puerta como una boca, donde entró la infección; las escaleras como una garganta en el que subiera el virus hasta la cabeza”, detalló el artista a Zócalo.señaló, también, que si la creación artística es el patógeno, el huésped es el poder, ya sea político, económico, social o personal. De ahí se desarrolla una relación simbiótica en la que uno no puede vivir sin el otro.“Cuando un parásito invade un cuerpo, a este no le conviene que el otro muera, porque así moriría el mismo parásito y el arte siempre ha sido eso en relación al poder; el arte siempre ha servido al poder político, económico, simbólico.porque si el arte vence al poder, todo se desmorona y dejamos de existir”.a un grupo de creadores locales. Este curso tenía. Teniendo en cuenta que es una escultura que ocupa un espacio en la realidad y que no está confinado a un principio y un fin, sino que funciona más como una propagación de diversas obras que a su vez conforman una más grande y que, aunque parecidas, no son iguales, algo similar a cepas de virus.“En la escultura suelo trabajar piezas que no están contenidas en sí mismas, sino que son grupos de piezas como familias, similares, pero también con diferencias entre sí, que van habitando el espacio para el que fueron trabajadas.y ve una pieza que inicia en un lado y termina en otro, y la otra pieza igual. Así, lo mío, es más un jardín o un paisaje, que una colección de cosas”, señaló.Así como el espacio es importante en el trabajo de Azpiri, lo es también el tiempo, la única dimensión que no se puede controlar. Y por eso, aunque Infectada tuvo un inicio no se sabe cuándo finalizará,pueden contagiarse de ella en Morelos 151, en el Centro de Saltillo.