Contagian con VIH a 65 niños por usar la misma jeringa

En el sur de Pakistán alrededor de 90 personas, de las cuales 65 eran niños, fueron contaminados con VIH por medio de una jeringa.De acuerdo con las autoridades, un médico es quien contaminaba a los niños por, utilizaba la misma jeringa para inyectarlos y contagiarlos de virus."Más de 90 personas", incluidos unos 65 niños, resultaron "seropositivos", señaló el doctor Abdul Rehaman, responsable sanitario del distrito de Larkana.Asimismo, las autoridades aseguran que ese médico no trabajaba en ese hospital. La alerta se produjo cuando la semana pasada, después de que 18 niños que viven en Larkana dieran positivo en las pruebas del VIH, lo que llevó a los responsables de salud a investigar más a fondo la situación."Según las autoridades sanitarias, el médico inyectaba medicamentos con una sola jeringa, explicó y añadió que el médico tenía también el VIH.De acuerdo con expertos en psicología, una de las principales reacciones de alguien cuando se entera que tiene VIH, es la negación, muchas de estas personas buscan contagiar a quién puedan al no lograr aceptar su realidad.Esto es lo que probablemente le sucedió a este médico, buscaba que otras personas pasaran por la misma situación que él.Un documento de la policía transmitido a la AFP establece que una clínica es "la fuente de la difusión de la enfermedad", sin precisar si el médico en cuestión trabajaba en ésta."La sangre de los padres de los niños infectados también se analizó, pero sus resultados fueron negativos", señaló el doctor Azra Pechuho, ministra de Salud de la provincia del Sindh.Las autoridades en salud han lanzado una campaña de prevención y análisis acerca del VIH para no vuelva a suceder alguna situación similar.Recuerda que las principales vías de transmisión del VIH son por medio de las relaciones sexuales, vía sanguínea o también por medio del embarazo.