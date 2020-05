Contagio descontrolado de COVID en Eagle Pass

Escuchar Nota

Eagle Pass, Texas.- La ciudad de Eagle Pass registró un alarmante incremento de casos positivos al contagio de Covid 19 al llegar a 74 en todo lo que va de la pandemia.



La cifra actual representa el surgimiento de 17 nuevos pacientes que se agregaron a los 57 que fueron diagnosticados el jueves por la tarde, dijo el mayor Luis Sifuentes.



Comentó que aunque es un aumento preocupante, también se puede señalar que 14 personas se han recuperado de la enfermedad.



'Y seguirán subiendo los contagios porque muchas personas deciden hacerse el examen', dijo.



Algo que quiso destacar el alcalde; es que 36 personas que tienen el virus tras ser cuestionados coincidieron en haber violado las restricciones al haber salido de casa o porque sostuvieron reuniones entre ellos mismos.



'Aun no es tiempo de reunirse', dijo el alcalde haciendo alusión a las celebraciones pasadas como el Pascua, día de las madres o del niño.



Pidió a la comunidad no violar las restricciones del estado, porque el riesgo de contagiarse es elevado.



A la fecha se han evaluado a mil 249 personas, 752 salieron negativo y aun 423 personas esperan el resultado.



Esto mientras que las autoridades de lavase Aérea Lauhglin en Del Río, Texas ubicada a 50 millas al norte recomendaron a la población no visitar Eagle Pass, por el alto riesgo de cotnagio.