Contagios por coronavirus fuera de China pueden multiplicarse: OMS

Londres.- La continua caída en el número de nuevos casos de infecciones por coronavirus en China es alentadora, dijo este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero advirtió que los contagios fuera del país aún podrían multiplicarse.



"Nos anima esta tendencia, pero no es momento para la autocomplacencia", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa en Ginebra.



Hasta la fecha, 25 países excluyendo a China han reportado mil 76 casos a la OMS, incluidos 5 en Irán, el más reciente afectado, afirmó.



Tedros destacó que el total es muy bajo comparado con los casi 75 mil en China, pero agregó: "Es posible que eso no siga así por mucho tiempo".



El alcalde de Daegu, la cuarta ciudad más grande de Corea del Sur, instó a los residentes a permanecer en casa después de un aumento de las infecciones relacionado a una congregación eclesiástica.



Los más recientes casos reportados por Corea del Sur son de "varios grupos distintos", dijo el director de información de emergencia y evaluación de riesgos de la OMS, Oliver Morgan, en la sesión.



"Entonces, aunque el número parece bastante alto, en su mayoría están vinculados a brotes existentes conocidos", dijo Morgan. "Eso no indica un cambio particular en la epidemiología global, pero sí muestra que las autoridades coreanas están siguiendo muy de cerca, muy enérgicamente, todos los casos nuevos y los brotes que han identificado", agregó.



Destacando que las autoridades de Corea del Sur han reportado un total de 104 casos confirmados, incluidos 22 este jueves, Tedros dijo: "Con las medidas que pueden tomar, que es proporcional al riesgo de salud pública que tienen, creo que el número de casos es realmente manejable".



También comentó que se puso en contacto con 12 fabricantes líderes de equipos de protección, como máscaras, gafas y batas, para asegurarse de que los trabajadores de la salud reciban los suministros primero.



Los científicos chinos están probando dos medicamentos antivirales contra el nuevo coronavirus y se esperan resultados preliminares de ensayos clínicos en tres semanas, añadió.