Contará Coahuila con operativo especial contra incendios

Para evitar incendios forestales en Coahuila y conservar sus ecosistemas, se implementará un operativo especial para este período vacacional y habrá tolerancia cero para el encendido de fogatas en bosques y zonas naturales prioritarias.La Secretaria de Medio Ambiente del Estado, Eglantina Canales Gutiérrez, expuso que con el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno se tendrá vigilancia especial en áreas de la Sierra de Arteaga, Saltillo, Cuatro Ciénegas, Múzquiz, Boquillas y Maderas del Carmen, donde asisten muchos paseantes.Destacó que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís autorizó un apoyo especial para los más de 600 brigadistas, entre los tres órdenes de Gobierno, voluntarios y asociaciones civiles, quienes participarán en esta campaña.Explicó que durante el período vacacional del 13 al 28 de abril se realizarán recorridos por los bosques y sierras de Coahuila, para vigilar y detectar cualquier situación que pueda provocar un incendio forestal.Puntualizó que la instrucción del Gobernador es exhortar a toda la población en general a reforzar las medidas preventivas para no ocasionar incendios forestales.Así como dar aviso a la autoridad si detectan algún siniestro, al teléfono 01 800 260 6162, 01 800 INCENDIO o al 911 del Sistema de Emergencias.Se vigilará de manera específica en las comunidades de San Antonio de las Alazanas, Cuauhtémoc, Chapultepec, Los Oyameles, Piedra Blanca, La Carbonera, El Diamante, Camino al Cuatro, Jamé, San Juan de la Vaquería y en el Cañón de San Lorenzo, en la Región Sureste.También se realizarán recorridos en el Cañón de la Montaña del Valle de Cuatro Ciénegas, Río Sabinas, carretera Múzquiz-Boquillas, Presa La Amistad y Parque Los Novillos, así como en San Buenaventura, Ciudad Acuña, Sacramento y La Madrid.El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), invita a todos los paseantes y población en general a respetar las siguientes medidas preventivas:- No arrojar cerrillos o cigarros encendidos en la carretera, y menos en medio del bosque.- No tires basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego.- No hagas fogatas, por más precauciones que se tenga, una chispa puede provocar un gran incendio.- Si hay un incendio, pide ayuda de inmediato. Si el fuego se sale de control, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible (01 800 260 6162).- Si acudes a vacacionar al campo, evita encender fogatas, lleva alimentos preparados que no necesiten calentarse.- En prácticas agrícolas, si usas fuego para la limpieza del terreno donde vas a sembrar, asegúrala con una brecha corta fuego en su alrededor, notifica a la SMA, CONAFOR o Protección Civil del Municipio (Norma-SEMARNAT-PROFEPA 015).- Si enciendes fogatas, prepara un hoyo y asegúrala con piedras a su alrededor, al momento de abandonar el sitio donde realizaste, cerciórate que esté apagada y sofocada con tierra.