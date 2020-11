Contará Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020 con grandes actividades

Escuchar Nota

“Estamos muy contentos de participar en este festival en el que tendremos 11 participaciones a nivel nacional y 7 a nivel estatal. Invitamos a quienes estén atentos en las redes sociales del programa ‘Contigo a la distancia’, del Fondo de Cultura Económica (FCE), y de ‘Alas y Raíces’”.

¿Ya llevas al Festival de Literatura Infantil y Juvenil en tu celular? Hazlo con los stickers del Festival y úsalos en... Publicado por Secretaría de Cultura de Coahuila en Lunes, 2 de noviembre de 2020

Laindicó que dentro de éstas se cuenta con presentaciones de libros, talleres de poesía, narraciones orales y diálogos sobre el fomento al libro y a la lectura, con mediadoras del Programa Nacional de Salas de Lectura.Entre las actividades a nivel nacional se encuentran las presentaciones de los libros “El niño que se quedó a vivir arriba de una nube” (Quitzé Fernández), “Tú mamá Maut” (Gilberto Prado), “El espectacular fin de una estrella” (Julieta Fierro), “Pregúntale a Lucia” (Voluntariado de Salud Coahuila), y “Wish you were here” (Alfredo Loera).La presentación editorial “Ilustradores de caza: Cinco síntomas de que un conejo va a morir” (Estefanía Estrada), “Yo ya me voy” (Jazmín Esparza), “Mente inconsciente” (César Nájera).También la charla “Cuentos desde mi ventana. Caperucito Rojo”, con la Tropa Cachivaches, “Círculo de Lectura BIPO”, la Sala de Lectura en Villas de San Agustín y el Taller de Lectura Versos de la Laguna / Ciudad Caligrama.