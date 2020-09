Contará la Narro con un mayor presupuesto

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. A la UAAAN le fue bien en el Paquete Económico 2021 entregado a la Cámara de Diputados, pues no solo no le redujeron el presupuesto, sino que se lo incrementaron 3.4% con respecto a este año, a mil 81 millones de pesos, informó el rector Mario Vázquez Badillo.



A diferencia de otras instituciones universitarias que se quejaron de presuntos recortes para algunos programas en el próximo presupuesto, la Narro, por el contrario, logró un aumento, aunque no tan significativo, pero al menos no hubo reducción.



“Desde hace dos semanas teníamos el techo financiero para el 2021, que significa un 3.4% de incremento a lo autorizado para este año”, declaró Vázquez Badillo, lo que representa aproximadamente 40 millones de pesos más, para un total de poco más de mil 81 millones de pesos, recursos a distribuirse en los campus Saltillo, Torreón y Chiapas, más un proyecto de inversión que el rector ingresó a la Secretaría de Hacienda y que está en espera de autorización.



“La Narro no ha recibido un cinco desde hace 10 años para proyectos de inversión, lo solicitamos para remodelar las instalaciones actuales, esperemos nos den el visto bueno”, dijo.



Finalmente, el rector de la UAAAN manifestó que con todo y que lograron ese aumento, todavía no es suficiente, pues este año también incrementaron la matrícula 10% con respecto al año pasado, al ingresar mil 600 nuevos alumnos, que dan un total de 6 mil 705 estudiantes en todos los niveles.