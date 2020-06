Contempla ITS aplicar examen de admisión de forma virtual

Escuchar Nota

“Se está sopesando de aplicar el examen en línea, pero hay que considerar algo bien importante, el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), no depende de nosotros. Está solicitando que se asegure las condiciones para que el examen pueda ser presentado de manera legal”, señaló Ertzer Muñoz, coordinador del Departamento de Comunicación.

“Uno de los grandes retos es alcanzar los requerimientos técnológicos para poder aplicar la prueba de admisión a los 3 mil aspirantes, pues se haría con recursos del ITS, y nunca se ha hecho algo así”, refirió el vocero de la institución, quien señaló que el plan A sigue siendo que el examen sea presencial, siempre y cuando lo autorice el Subcomité Técnico Regional de Prevención Covid-19.

“Los maestros son los que aplican el examen y vamos a tratar de no llegar a ese punto de contestar una pregunta tan difícil de ‘qué pasaría si…’ vamos a tratar de no llegar a eso y resolverlo de manera amigable.”

La dirección delreconsidera la opción de que la prueba para los aspirantes sea de manera virtual, como se realizará en otros institutos.Luego de que el 5 de junio las delegaciones D-V-12 y D-II-11 de los sindicatos a los que están adheridos los docentes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), señalando que no asisitirían a su aplicación pues representa un riesgo de contagio.Dentro de las medidas que se tienen establecidas para el examen presencial destaca que sólo habría 15 aspirantes en cada salón, además de que sería aplicado en 3 días, por lo que diariamente se les aplicaría a un promedio de mil personas, es decir que se requiere al menos 67 profesores al día, por lo que no se podría lograr si los sindicalizados no asisten.