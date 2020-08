Contempla Morena aumentar impuestos el próximo año

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal Ávila reconoció que, a pesar de la promesa presidencial, se tendrá que aplicar una reforma fiscal progresiva debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y no se descarta que haya aumento de impuestos.



Entrevistado luego de participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, Monreal Ávila indicó que espera que el tema fiscal sea abordado por el Congreso en las próximas semanas.



“A pesar de que el presidente de la República hizo un ofrecimiento de que no enviaría ninguna iniciativa de carácter fiscal en los primeros tres años, la terca realidad se nos impondrá y tenemos que revisar con mucha urgencia la política fiscal progresiva”, dijo.



Indicó que "el Poder Legislativo puede iniciar una etapa de revisión y de construcción de una política fiscal progresiva que enfrente los efectos devastadores de la pandemia”.



“La política fiscal progresiva es una concepción distinta a simplemente nuevos impuestos. La política fiscal progresiva es que tengan que pagar más los que más tienen, capital, ingresos y no es nuevo ni tampoco es comunismo, porque en todo el mundo se está aplicando”, justificó el coordinador de los legisladores de Morena.



Ricardo Monreal dijo que, en charlas con diferentes senadores y cancilleres de América Latina, todos coinciden en que se debe avanzar por un nuevo orden mundial, que incluya por supuesto una política fiscal progresiva.



Señaló que luego de la pandemia de COVID-19 la mayoría de las naciones reconocen que debe haber cambios en la relación económica entre países.



Monreal Ávila dijo que todavía no se tiene acabado el modelo que deberá instrumentarse en nuestro país, pero definitivamente tendrá que modificarse el tipo de recaudación fiscal y el destino de la misma, probablemente estará incluido en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).







Con información de La Razón