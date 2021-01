Continúa abierta investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa: AMLO

Escuchar Nota

“Está abierta la investigación, todo se ha logrado porque tenemos el compromiso con los padres de Ayotzinapa de saber qué es lo que sucedió y encontrar a los jóvenes, ese es el compromiso… Se mantiene al grupo de asesores que negaron la versión que los jóvenes habían sido quemados en un basureo, ellos desmontaron esa horrenda mentira y ahora se está haciendo la investigación, se están dictando ordenes de aprehensión, se está avanzando mucho pero todavía no está concluida”.



“Eso está en el expediente de la Fiscalía… es real, no es apócrifo, y si ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un capitán del Ejército y está abierta la investigación, no hay ningún resultado definitivo, lo que cada vez es más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México”.



“A todos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos iguales y lo digo con todo respeto a los anteriores gobernantes, por eso les cuesta mucho a los de la prensa conservadora enfrentarnos, pueden calumniar, pero argumentar que somos corruptos, cómplices, que hacemos enjuagues con grupo de intereses creados, eso no”.

El presidente Andrés Manuelen el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotizinapa, Guerrero, porque su gobierno hizo el compromiso con los padres de no hacer otra faramalla o farsa como fue la supuesta “verdad histórica”.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional,, de acuerdo al testimonio de un testigo protegido identificado y presunto líder de Guerreros Unidos.El presidente López Obrador dijo que es unapero no podemos decir que eso fue lo que paso, hasta no probar todo e investigar más, “porque no se trata de hacer otra faramalla otra versión falsa, solo para cerrar el caso, darle carpetazo, no”.Sobre el testimonio del testigo protegido que Guerreros Unidos de que entregaban pagos de 200 mil dólares presuntamente a militares y autoridades de la Policía Federal, como, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el presidente López Obrador pidió que se investigue a todos.