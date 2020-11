Continúa búsqueda de Isaí, saltillense secuestrado en Los Cabos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La búsqueda de Isaí Salgado Sánchez, joven saltillense de 21 años que fue presuntamente privado de su libertad en la ciudad de Los Cabos San Lucas continúa y el pasado domingo su madre Claudia Sánchez, amigos y colectivos realizaron una labor de búsqueda comunitaria para dar con el hombre que desapareció el pasado 5 de noviembre a las 6 de la mañana.



La jornada impulsada por el grupo Rastreadoras Cabo San Lucas informó que la actividad no fue positiva, pues no se encontró nada pese al gran esfuerzo realizado, sin embargo seguirán sin tregua para encontrar al desaparecido.



El mismo colectivo de búsqueda pidió mediante su perfil en redes sociales que si alguien tiene información sobre el paradero del joven la dé a conocer, pues buscan a Isaí, no a sus captores. Y expresaron que lo difícil de los desaparecidos es no saber si quiera si están vivos o muertos, aunque siempre esperan hallarlos con vida.



Mientras tanto su madre Claudia con quien estaba muy unido, intenta sacar fuerzas y esperanzas pese al dolor, y a su difícil situación de salud, pues tuvo una operación cerebral tras un par de derrames que sufrió hace más de un año, los cuales le dejaron secuelas y le dificultan hablar.