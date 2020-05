Continúa Coahuila con el desarrollo de estrategias del programa ‘Yo me sumo’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En un trabajo interdisciplinario enfocado a la generación y fortalecimiento de las nuevas masculinidades, la Secretaría de Gobierno de Coahuila, a través de la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, continua con el desarrollo de estrategias en el marco del programa “Yo me sumo”.



Luisa Ivone Gallegos Martínez, titular de la Dirección de Prevención de la Violencia en el Estado, explicó que atendiendo la instrucción y compromiso de la actual Administración Estatal, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se ha venido trabajando en la generación de vínculo interinstitucionales que permitirán la capacitación de los replicadores dentro de las instituciones estatales, para posteriormente proceder a la aplicación en dichas dependencias, con el objetivo de contribuir a una vida libre de violencia.



Señaló que con el programa “Yo me sumo”, se busca que hombres y mujeres desarrollen una forma más saludable e igualitaria de relacionarse no sólo con sus semejantes, sino consigo mismo, a través de actividades de acercamiento al tema de género y nuevas masculinidades.



Puntualizó que con estas acciones se continúa avanzando en el fortalecimiento de las capacidades para la generación de entornos de convivencia pacífica y libre de violencia para las familias coahuilenses.