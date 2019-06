Continúa déficit de personal en Sureste

La falta y rotación de personal siguen siendo un problema en la Región Sureste de Coahuila, pues tanto en zonas industriales como comerciales son comunes los letreros que anuncian vacantes.De acuerdo con cifras de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (Arhcos), la rotación de personal se mantiene entre 6.5 y 7%, con un alto déficit de colaboradores.De hecho, esta situación ha propiciado la proliferación de agencias reclutadoras que prometen facilitar la labor de selección a las empresas de la región. Así, junto con personal de las plantas, acuden periódicamente a sitios con gran afluencia de personas para buscar el talento que necesitan.Fermín Valadez Gómez es colaborador de la agencia Smart, dedicada al reclutamiento de montacarguistas y operarios en general. De lunes a viernes llega a la Alameda Zaragoza, donde de las 8:00 a las 11:00 horas cita a aspirantes -convocados mediante las redes sociales- y realiza el proceso de entrevista y examen médico, pero no siempre tiene buenos resultados.“A veces no tenemos respuesta de la gente porque no se presenta, a veces no traen dinero para los camiones, a veces por flojera o consiguen trabajos mejor pagados”, dijo.Reconoció que atraer el personal no es lo más difícil, sino mantenerlos en el centro de trabajo, para lo que hay que darles seguimiento durante un tiempo prudente. Además de un salario razonable y prestaciones de ley, entre las cosas que buscan los colaboradores está un mejor clima laboral.“Lo más complicado es que se mantengan, estarlos motivando constantemente con mejores salarios, estarlos capacitando y darles seguimiento… hay que darles motivación”, recalcó.