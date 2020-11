¡Continúa la guerra! Se definen primeros invitados a semifinales

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de caer por la mínima diferencia ante las Chivas, las Águilas buscarán hoy en el estadio Azteca remontar el marcador (global 1-0) para avanzar a las Semifinales del torneo Guard1anes.



En una edición más del Clásico Nacional con el marcador a favor de los tapatíos, las Águilas del América le harán los honores a las Chivas en el coloso de Santa Úrsula en la vuelta correspondiente a los Cuartos de Final de la Liga Mx.



El pasado miércoles en el partido de ida, las Chivas vencieron al América por la mínima diferencia en el estadio Akron. Cristian Calderón fue el verdugo de Guillermo Ochoa con un fogonazo que movió las redes azulcremas.



Las Chivas buscarán mantener su ventaja para poder acceder a la siguiente fase, es uno de los equipos con más títulos dentro del futbol mexicano, por lo que las Águilas tendrán un gran reto de vencer a los tapatíos.







Por su parte, los del Piojo Herrera no pudieron anotar como visitantes, por lo que tendrán que tener cuidado de no recibir anotación; para darle la voltereta a la eliminatoria les bastaría ganar 1-0, así los de Coapa avanzarían por posición en la tabla al conseguir el mismo marcador; ahora, si reciben gol, entonces deberán imponerse por una diferencia de dos goles, es decir 3-1, 4-2 y así sucesivamente.



Chivas, en cambio, tiene una oportunidad inmejorable de dar un golpe de autoridad dado que para avanzar les bastaría empatar por cualquier marcador o perder por solo un gol de diferencia con el global empatado, siendo el mejor ejemplo una derrota de tan solo una anotación de diferencia, siendo el mejor ejemplo este escenario 2-1; para un marcador definitivo de 2-2 avanzarían por el criterio de gol de visitante.







A reclamar la selva



Los Esmeralda de León buscarán revertir el marcador de 1-2 del duelo de ida ante Puebla dentro de los Cuartos de Final del Guard1anes 2020.



El resultado de entre semana, para los dirigidos por Ignacio Ambriz, no los deja bien parados en la eliminatoria, aunque saben que al cerrar en casa por ser primer lugar de la Tabla General y haber marcado un gol de visitante es aliciente para darle la vuelta al marcador.



Por su parte, los de La Franja volvieron a sorprender y se han convertido en el “Caballo Negro” de la Fiesta Grande, saben que de mantener el cero en su portería y marcando goles de visitante los colocaría en la antesala de las semifinales.



Para Puebla, en caso de llegar a la siguiente ronda sería romper una racha, ya que en 2009 fue su última aparición en la instancia de Semifinal.