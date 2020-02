Continúa la tendencia plegable: LG presenta su nuevo ‘smartphone’ con dos pantallas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La compañía surcoreana LG presentó este miércoles su más nuevo 'smartphone', el LG V60 ThinQ 5G, que cuenta con dos pantallas, un conector de audífonos con sonido de alta fidelidad y la posibilidad de grabar videos en 8K.



El dispositivo tiene amplias posibilidades de convertirse en un serio competidor de los nuevos Samsung Galaxy S20, ya que no solo dispone de todas las características modernas, sino que también será vendido a un precio menor, según recogen los expertos del portal CNET.



El LG V60 ThinQ 5G no solo exhibe una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+, sino también otra secundaria (Dual Screen, en inglés), que hace que el 'smartphone' sea parecido a teléfonos plegables como el Samsung Galaxy Fold y el Huawei Mate X.



Aunque la 'Dual Screen' no lleva cámara integrada, permite mantener dos aplicaciones abiertas a la vez, o poner en la pantalla inferior los controles para videojuegos mientras que en la parte superior aparece lo que sucede en el juego, según se desprende del video promocional de LG.



Y si el usuario en algún momento no quiere utilizar la pantalla secundaria, la puede colocar en la parte trasera del dispositivo o ajustarla en diferentes ángulos para que también sirva como soporte.







Asimismo, el nuevo 'smartphone' de LG permite grabar videos en 8K y tiene una cámara principal de 64 megapíxeles, un zoom óptico 2x, una lente gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de tiempo de vuelo (ToF, por sus siglas en inglés). La cámara frontal es de 10 megapíxeles.



El LG V60 permite también hacer fotos 3D para Facebook y cuenta con una nueva función, llamada Voice Bokeh, que le da prioridad a la voz de las personas que estén frente a la cámara, mientras reduce el ruido ambiental.



Además, el dispositivo viene con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, más una batería grande de 5.000 mAh y compatible con carga inalámbrica. Tiene un lector de huellas integrado en la pantalla, una ranura para tarjeta microSD y resistencia al agua con certificación IP68. El LG V60 estará disponible ya el próximo marzo en dos colores, blanco y azul.



Con información de RT.