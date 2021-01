Continúa la vida cultural en la Taberna El Cerdo de Babel

Escuchar Nota

“En las residencias se tiene planeado trabajar con artistas locales, aunque después de Vinicio se tiene planeado que venga un muralista urbano de raíces saltillenses, pero que vive en Chicago. Él iba a venir desde mayo (del 2020), pero se canceló entonces está programado. Pero la agenda de exposiciones está llena hasta el 2022”, apuntó el gestor cultural.

La cultura no se detiene ante nada. Así lo demuestran los artistas locales y los espacios que los reciben. Uno de estos últimos es laque ayer inauguróde Braulio Santillán, exposición interina que busca “darle un lugar a un ilustrador emergente. Esto entre la exposición de Geroca y Pedro Valtierra”, como explicó Sergio Castillo, socio del bar a Zócalo.Esta serie de ilustraciones finaliza la última gran muestra que el centro cultural tuvo el año pasado,, de Geroca y antecede a, del importante periodista gráfico Pedro Valtierra, próxima a inaugurarse el 24 de febrero.La serie del fundador de la revistaes “una selección de su trabajo fotográfico realizado durantea través del cual presenta episodios relevantes en la historia reciente de México de los que ha sido testigo”, según señala el evento de Facebook.Aún así, estás no son las únicas actividades que tiene el Cerdo, ya que continúan con sus residencias artísticas, que en este ocasión tienen al artista visualcreando un juego de cartas. La intención con estas actividades es, según ha señalado Castillo en ocasiones anteriores, buscar una dinámica de cercanía entre los visitantes del bar, los interesados en el arte y los mismos artistas que ahí trabajan.Fabila es el segundo creador en ocupar la segunda planta de la taberna, después de que la tatuadora e ilustradora colmeña, realizara una intervención.Por otra parte, el área editorial delsigue firme. Aunque su proyecto más grande–un mazo de cartas diseñadas por el artistaacompañado de un manual de uso de– se ha retrasado, sigue en pie y se espera “en el primer trimestre del año”. Por otra parte, en diciembre finalizaron la publicación de Villa Diodati, libro autogestionado en colaboración con el, que se presentará hoy a las 18:00 horas.Este libro surgió como parte de un reto de escritura que los autores siguieron en las primeras semanas del confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19. A estos escritores locales, se les sumaron varios nombres nacionales dando paso al libro.Súper Slaugther consta dedigitales que conjugan en sí dos conceptos choqueantes: la ternura y el horror, pues como apunta su creador, Braulio Santillán, “consiste principalmente de intervenciones a personajes lindos agregándoles elementos del horror”. Algo que puede relacionarlo con referencias como la serie animada Happy Three Friends, aunque las influencias de su autor están más cerca deLa exposición puede observarse hasta el