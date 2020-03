Continúa monitoreo del río Bravo

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Desde el mes pasado, y hasta el próximo 17 de marzo, se mantienen acciones de trasvase de la Presa “La Amistad” hacia la Presa “Falcón”, por lo que se continúa con el monitoreo por parte de Protección Civil Municipal en el río Bravo.



Actualmente se registra un gasto de 240 metros cúbicos de agua por segundo, lo que ha ocasionado que el nivel del río Bravo aumente de manera considerable. Sin embargo, esto no representa riesgo para los ciudadanos ya que no se prevé la posibilidad de desbordamientos.



Esto lo dio a conocer Sergio Balbuena Vázquez, director de Protección Civil Municipal, quien hizo un exhorto a la ciudadanía a no introducirse al río Bravo, sobre todo a los migrantes pues la fuerte corriente y ramadas que este arrastra son un riesgo para su seguridad.



Agregó que se llevan a cabo recorridos de vigilancia a lo largo de los márgenes y vegas del río Bravo y la implementación de estas medidas preventivas permanecerá hasta el día 18 de marzo, fecha en que se espera que empiece bajar el caudal y se normalice esta creciente en el río Bravo.