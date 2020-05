Continúa reconversión hospitalaria pese a regreso escalonado a actividades

Escuchar Nota

Centro Médico Nacional Siglo XXI

Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco

Centro Médico Nacional Noreste en Monterrey, Nuevo León

Centro Médico Nacional La Raza, con su Hospital de Infectología



A unos días de que inicie el regreso escalonado de actividades en diversas zonas del país, identificadas de bajo contagio de Covid-19,Desde el pasado 30 de marzo, fecha en que se decretó en México la emergencia sanitaria, sobre todo para la fase 3 de la emergencia sanitaria.Además, luego de la firma del pacto “Juntos Contra el COVID-19”, los hospitales privados del país, liberaron 3 mil 115 camas para pacientes con enfermedades diferentes al coronavirus, con lo que actualmente están atendiendo gratuitamente a derechohabientes del IMSS, ISSSTE, INSABI, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.Hospital General de México.Hospital Juárez de México.Hospital Infantil de México Federico Gómez.Hospital General Dr. Manuel Gea González.Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca.Hospital Regional de Tlalnepantla.Centro Médico ISSEMyM Toluca.El Instituto Mexicano del Seguro Social está trabajando con 184 unidades médicas de alta especialidad y segundo nivel de atención en todo el país para atender únicamente a pacientes contagiados con Covid-19.Entre las 184 unidades médicas COVID-19, destacan:Estado de México: Hospital General de Zona de Atlacomulco.Hidalgo: Hospital General de Subzona no. 33 de Tizayuca.Chiapas: Hospital General de Zona No. 1 de TapachulaNayarit: Hospital de Bahía de Banderas (pendiente de inauguración) Para el área metropolitana: Hospital General de Zona. No. 32 Villa CoapaDentro de la reconversión hospitalaria para COVID-19, los pacientes serán atendidos también en:-Con la finalidad de que pacientes contagiados de Covid-19 -con síntomas leves- tengan un lugar donde pasar su convalecencia, el IMSS, habilitó dos espacios.-El Autódromo “Hermanos Rodríguez” operará como Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para COVID-19.-En una primera fase - 26 camas de terapia intensiva con ventiladores y 192 camas para pacientes convalecientes- se instalarán en el área cerrada a lado de las tribunas del autódromo.-El Centro Vacacional Oaxtepec, se convirtió en un espacio de aislamiento voluntario para atender pacientes estables, sin comorbilidades, ni síntomas graves de COVID-19.-El IMSS detalló que los dos hoteles ejecutivos y los cuatro hoteles familiares, que están en Oaxtepec, brindarán atención a pacientes en recuperación con 450 camas ,225 habitaciones y 150 trabajadores de la salud.Con lo cual, se permite que los hospitales se concentren en las terapias intensivas y en los pacientes más graves y críticos.El ISSSTE brinda servicio con 37 unidades médicas habilitadas para la emergencia sanitaria por COVID-19, para pacientes críticos y semicríticos.*Centro Médico Nacional “20 de noviembre”*Hospital General Dr. Darío Fernández FierroEn el Norte:*Hospital Regional 1ero. de octubreEn el Oriente:*Hospital Regional Ignacio Zaragoza*Hospital General José María Morelos y PavónEn el Poniente:*Hospital General Tacuba*Hospital General Dr. Fernando QuirozEn el Estado de México:*Hospital Regional Tipo B de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia