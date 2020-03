Continúa restricción de cruces en la frontera de México y EU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En punto de las 00:00 h de este sábado comenzó la restricción de cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, entre ellos el paso entre Tijuana y San Ysidro, uno de los más transitados, así como en el cruce Otay Mesa, dando exclusividad a pases médicos y otras prioridades ante la crisis del coronavirus.



El viernes, los Gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron un acuerdo para frenar la pandemia del coronavirus y decretaron el cierre de la frontera común a partir del sábado y durante 30 días para los “viajes no esenciales“, es decir los de carácter turístico o recreativo.



En cambio, la frontera seguirá abierta para el tránsito de alimentos, combustible, atención médica y medicamentos.



Bajo este esquema, las personas con visas de turista no podrán pisar suelo estadounidense durante 30 días, así como las personas que realizan actividades “no esenciales” en Estados Unidos y sólo se permitirá el ingreso a quienes vayan con fin médico, educativo y al comercio.



Según datos oficiales, entre Tijuana y San Ysidro se registra un cruce diario de unos 60 mil vehículos en horarios o fechas no festivas.



Las autoridades aún no determinan el impacto económico que esta medida generará en ambos lados de la frontera, una decisión tomada de común acuerdo entre los dos gobiernos, como prevención ante la pandemia del Covid-19.



Actualmente en el estado de California, Estados Unidos, se han registrado cerca de 700 casos de Covid-19 y alrededor de 16 personas muertas por este virus, mientras que en Baja California hay cinco casos confirmados y 43 sospechosos.



De acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, cuatro son en Mexicali y uno en Tijuana, todos con antecedentes de haber viajado a distintas ciudades de Estados Unidos.



En la ciudad de Tijuana no se ha ordenado un tiempo de resguardo a la población y solo se ha recomendado a restaurantes y comercios ambulantes tomar las medidas prevención para evitar la propagación del contagio.



Pese a las peticiones de no entrar en “pánico“, aún se siguen percibiendo compras masivas en tiendas departamentales y los productos con mayor demanda son los de higiene personal.



Por otra parte, en los comercios pequeños aún hay abasto de productos de primera necesidad, según confirmó la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Conacope), ya que afirmaron, en México aún laboran con normalidad los productores y distribuidores.