Continúa UTNC con buena afluencia en clases semi presenciales

Piedras Negras, Coah.- La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) sigue llevando con éxito la modalidad de clases semi presenciales donde se ha podido contar con de cerca de 400 alumnos, quienes a su vez son divididos en grupos pequeños de 15 personas.



En este sentido, el rector de la institución, Óscar López Elizondo, indicó que aunque no se ha tenido la asistencia del 100 por ciento, la mayoría de los estudiantes sí han acudido a sus clases.



“De estos alumnos que mostraron su deseo de tomar las clases se ha tenido una asistencia del 85%, los cuales asisten en grupos de 15”, comunicó López Elizondo.



No obstante, señaló que dicha modalidad no es de carácter obligatorio, por lo tanto, aquellos que optaron por no elegir este método, siguen con sus clases virtuales.



Por otra parte, señaló que la forma de lidiar con los posibles casos sospechosos es a través del exhorto a sus alumnos y empleados, quienes tienen la responsabilidad de comunicar cualquier contacto para así suspender por un tiempo sus visitas al recinto universitario.



“Lo hemos dicho antes, es de mucha responsabilidad propia, cada persona que haya tenido contacto en días anteriores, tiene que manifestarlo para no asistir, ya sea a laborar o a clases presenciales”, explicó.



Concluyó diciendo que además de esto, se tiene a bien desinfectar todas las aulas utilizadas en las clases de manera diaria, así como los filtros sanitarios, el cubre bocas y una mascarilla de vinilo para aumentar la seguridad.



ASISTENCIA

Esta modalidad han sido bien aceptada por la comunidad estudiantil quienes asisten en 85% de los que aceptaron tomar estas clases