Continúan abiertos premios artísticos

Saltillo, Coah.- Aunque la pandemia ha detenido el trabajo presencial de los artistas, no lo ha hecho con la creación de su obra. Por eso, para todos aquellos que en estos tiempos de encierro han tomado el pincel, la pluma o han puesto música y han danzado, las instancias culturales como la Secretaría de Cultura (Sec) y el Instituto Municipal de Cultura (IMCS) ofrecen la oportunidad de participar en sus convocatorias.



Como la primera edición del Concurso Estatal de Pintura de los Derechos Humanos, el cual busca que los artistas visuales tengan “un impulso a su talento, al tiempo que demuestran la importancia de este tema, como lo son los derechos humanos”, detalló la Sec en un comunicado.



Las bases y premios del certamen, que tendrá un total de tres premios, son 25 mil pesos para el primer lugar; el segundo, 15 mil pesos y el tercer lugar obtendrá 10 mil pesos. Además de que un total 27 obras serán elegidas por los jurados para ser expuestas en la Galería de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), colaboradora del premio.



La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, solicita el registro de hasta tres propuestas cuyo tamaño no sea menor a 70 centímetros, ni supere los 150. Así como las técnicas aceptadas.



Las pinturas deberán ser enviadas de forma digital al correo .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) , en una carpeta comprimida en formato .zip o .rar., y el fallo se dará a conocer el 5 de octubre.



Por otra parte, el sexto Premio de Fotografía de los Derechos Humanos, aún mantiene su convocatoria abierta hasta el final de este mes.



Organizado por la Sec, la Fundación Pedro Valtierra y la revista Cuartoscuro, ofrece tres premios. El primero con un total de 100 mil pesos y una cámara Sony Alpha 7m; el segundo, 75 mil pesos y un equipo fotográfico Sony Alpha a6400, y el tercero recibirá 50 mil pesos y una cámara Sony Cyubershot RX100 M7, todos con la oportunidad de ser publicados en un número especial de la publicación, además de ser parte de una exposición colectiva.



Los interesados deben entrar a la web de Cuartoscuro y registrar una fotografía individual o un fotorreportaje de hasta seis imágenes que muestre el cumplimiento o la violación de los derechos humanos.







De pluma y cuerpo



Para los escritores se lanzó el premio Un Julio Abreviado, con el que la Sec conmemora el 50 aniversario luctuoso del escritor saltillense, y que cerrará el próximo 10 de agosto.



En este certamen se pide a los interesados enviar un haikú o un gif, inspirado en la obra literaria del autor, y los estímulos son mil 200 pesos para el primer lugar; 700 pesos, para el segundo, y 500 pesos para el tercer ganador.



Los participantes deberán enviar su texto al correo .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) , y se pueden pedir informes al teléfono 844 410 0594. El fallo se dará a conocer el 19 de agosto.



El IMCS, en cambio, lanzó a nivel nacional dos nuevos certámenes dirigidos al teatro y la danza.



El primero es el Premio Nacional de Dramaturgia Saltillo Teatro Testigo de la Vida dotado con una bolsa económica de 200 mil pesos.



Para participar los autores mexicanos deben enviar cuatro copias de una obra inédita y sin representación escénica no mayor a 30 cuartillas, al Instituto Municipal de Cultura Saltillo, en Hidalgo Norte 231, Zona Centro, con el código postal 25000.



El fallo del premio se dará a conocer el 25 de noviembre. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 844 414 5080, o al correo .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) .



Para los bailarines, en cambio, el IMCS liberó el primer Premio Nacional de Ballet Saltillo.



Para esta convocatoria se pide que los participantes sean mexicanos de nacimiento o que tengan un mínimo de tres años viviendo en el país, así como ser bailarines profesionales o estudiantes de danza clásica y su edad entre 16 y 23 años.



El concurso ofrece, también, tres premios en diversas categorías. Mejor Ejecutante Femenil y Mejor Ejecutante Varonil, dotados de 100 mil pesos, mientras que Mejor Coreografía Contemporánea cuenta con una bolsa de 50 mil pesos, así como la participación en la gala internacional de ballet Solo Primeros.



Para más informes comunicarse al correo .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) .