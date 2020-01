Continúan estables precios de gasolinas

Saltillo, Coah.- Aunque en redes sociales y entre la ciudadanía causó alarma un presunto aumento considerable en los precios de los combustibles a partir del 1 de enero, ayer la mayoría de los establecimientos en Saltillo mostró precios normales e incluso menores a los 20 pesos en la gasolina Magna y Premium.



Pese a la precaución que decenas de saltillenses tomaron en días anteriores, aún no se sabe cuándo serán implementados dichos ajustes, pues según la información emitida por la Secretaría de Hacienda, los precios dependerán del tipo de cambio, además de los precios que las gasolineras deseen implementar, lo cual podría disminuir su precio o mantenerlo a un nivel competitivo.



Asimisimo, pidió a la ciudadanía no alarmarse, pues el mencionado “gasolinazo” no podría presentarse como se ha estado mencionando en diversas páginas web y redes sociales.