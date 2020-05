Continúan indagando el caso ‘Guevara’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la investigación contra Ana Guevara, directora de Conade, sigue abierta y que él no se adelantará a nada para no dañar la imagen de la medallista de plata en Atenas 2004.



“Se han hecho estas denuncias, pero no ha habido resultados en la investigación. En mi caso nadie, ni la Secretaría de la Función Pública o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me han llevado un expediente sobre Ana Guevara”, dijo el Mandatario en su conferencia matutina.



“Lo que corresponde a Ana se investiga. No se hacen juicios sumarios. No podemos afectar la dignidad de alguien. No podemos adelantar vísperas, si no, afectamos

personas”.







Acusada



Guevara es acusada de desvío de fondos, tráfico de influencias y extorsión. La empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, S.A. de C.V. la acusa de pedirle sobornos para la asignación de un contrato para hacerse cargo de los comedores de la Conade.