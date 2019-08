Continúan las aventuras; La Vida Secreta de tus Mascotas 2

Luego de cautivar a la audiencia alrededor del mundo, la divertida banda de animales de La Vida Secreta de tus Mascotas está de vuelta en la esperada secuela que llega este fin de semana a México, precedida de una buena respuesta del público estadunidense.En información difundida por AFP la nueva animación de Universal lideró las taquillas de Norteamérica el pasado fin de semana con una recaudación de 47.1 millones de dólares.Producido por el estudio Illumination, el filme cuenta en su versión original con las voces de Kevin Hart, Tiffany Haddish y Patton Oswalt y vuelve a narrar lo que hacen las mascotas cuando sus dueños no están en casa.Ante la creciente violencia contra los animales, y su difusión masiva en redes sociales, Eugenio Derbez, quien pone voz en español al exvillano Snowball, hace un llamado a crear conciencia y evitar que estas prácticas de maltrato por su cotidianidad se vean como algo normal.El actor se ha distinguido por su compromiso con la causa animal, por lo que no es raro verlo participar de manera personal o en campañas a favor del cuidado de las especies.“Tenemos un mundo con violencia y en las redes sociales se expone más cada día”, dijo al lamentar la poca conciencia que hay ante esta problemática.“Hay una falta de conciencia, porque no entendemos que las mascotas son seres vivos que sienten y sufren como las personas. Esta es una situación que realmente me angustia”, dijo el actor quien disfrutó hacer esta película porque ahora su hija Aitana comprende ya su trabajo.Para Derbez, esta cinta deja en los niños importantes mensajes sobre los animales y el trato digno hacia ellos.“Este tipo de historias te muestran que los animales tiene su vida propia, pero también te ayudan a fomentar en los pequeños una conciencia sobre la vida”, expresó a Notimex Derbez.