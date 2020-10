¡Continúan pedaleando en Coahuila!

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. El Serial MTB Coahuila Sur está metiendo el pedal a fondo para tratar de reponer todas las fechas pendientes del evento, por ello el próximo fin de semana realizará la cuarta etapa, pero ahora en la modalidad de Crosscountry.



Será el 18 de octubre cuando se lleve a cabo esta cuarta fecha, trasladándose ahora a Sierra Hermosa, en donde todo comenzará a las 8:30 horas con la primera de las salidas, siendo el primer grupo en partir el de Juvenil y Principiantes A, B y C, quienes darán dos vueltas al circuito.



En ese mismo grupo parte Femenil, Principiantes Menor y Mayor, Master B, Promocional Varonil y Femenil, pero ellos darán una vuelta.



Luego, a las 9:15, sale el otro grupo, dando tres vueltas Master A junto con Intermedios A, B y C; con dos vueltas parte Intermedios Menos y Mayor.



Más tarde sale el último grupo, en donde Élite, Élite Master, Jr Pro, E-Bike, Expertos y Femenil Expertas, darán cinco vueltas a las 10:00 horas. Con cuatro vueltas sale Master Expertos, Avanzados Menor y Mayor, así como Femenil Avanzadas.



El costo de inscripción es de 300 pesos, no sin antes registrarse en www.limitcrew.com y realizar el pago, ya que el día del evento no se realizarán inscripciones.