Continúan reportes de fiestas en La Laguna pese restricciones

Torreón, Coah- Una nueva jornada de reuniones sociales y aglomeraciones se vivió durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en Torreón, esto pese a los reiterados llamados de las autoridades por evitar festejos que puedan derivar en mayores contagios del COVID-19.



Fue la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón la que informó de diversos reportes de situación de riesgo sanitario desde las 20:00 horas de ayer viernes, destacaron eventos no autorizados en quintas y principalmente reuniones en viviendas particulares, mismas en las que se observaron a personas sin cubrebocas, distancia social e incluso bandas musicales que generaban contaminación auditiva en los alrededores, dio a conocer El Siglo de Torreón.



El primero de los reportes destacados se atendió en la colonia Nueva California, al oriente de la ciudad, cuando inspectores municipales ubicaron una aglomeración de personas sobre una casa de la cerrada Cedros, ahí ubicaron varias familias (incluso con menores pequeños) conviviendo y escandalizando, para ello incluso contrataron un grupo musical que amenizaba entre la banqueta y la propia vía pública.



Las autoridades observaron además consumo de alcohol y otras situaciones de desorden, por lo que procedieron a dispersar a los asistentes e informarles sobre los riesgos sanitarios a los que se exponen y la posible afectación a la comunidad, se levantó un acta administrativa contra los organizadores, además se advirtió sobre una sanción específica contra los integrantes de la banda musical.



Otro reporte similar se tuvo en la colonia Las Margaritas, ahí los inspectores municipales ubicaron una quinta en la que se realizaba un festejo no autorizado y con la presencia de un grupo musical, procedieron a la clausura del espacio y la sanción correspondiente contra los organizadores.



Un tercer reporte ocurrió en otro domicilio particular, en la colonia Nueva Merced se ubicó una calle cerrada por una familia, misma que incluso había colocado bocinas de gran tamaño para celebrar con bebidas alcohólicas y aglomeración de personas, también fue dispersado el evento y se levantó el acta administrativa correspondiente.



Cabe recordar que por determinación oficial las posadas, festejos y otros eventos similares han sido restringidos durante la presente temporada navideña, esto de parte del Subcomité Técnico de Salud en la región y ante la incidencia de contagios, personas hospitalizadas y fallecimientos a causa del COVID-19.



Las propias autoridades estatales y municipales han advertido a la población que de no acatar las disposiciones oficiales en términos sanitarios, se podrían anunciar nuevas medidas restrictivas y que podrían derivar en afectaciones a la economía y el ámbito laboral.



Solamente este sábado la Secretaría de Salud en Coahuila reportó 17 muertes a causa del virus en Torreón, municipio que sigue a la cabeza de todos los indicadores COVID-19 en la entidad.



Información de El Siglo de Torreón.