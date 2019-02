Continuará Blazer impulsando a región

No se trata sólo de un proyecto más de General Motors, la nueva Chevrolet Blazer que ha empezado a producir el complejo Ramos Arizpe, tanto para el mercado nacional como para su exportación a todo el mundo, es una camioneta que vendrá a generar mucho más crecimiento y desarrollo.Así lo comentó el industrial Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien expuso que “debemos de darle su real dimensión porque primero que nada mantiene el trabajo y dinamismo de la planta productiva en toda la cadena de valor que se desprende de GM Ramos Arizpe.“Estamos hablando de que se garantiza el empleo en GM y en su proveeduría tier 1, tier 2 y tier 3, así como en los proveedores de estas plantas a la vez, pero valoremos todo lo que significa en trabajo y derrama para los sectores de transporte de personal, comedores industriales, empresas de seguridad, estamos hablando de más de mil empresas, desde grandes hasta micro negocios”, agregó.Por otra parte, Dávila indicó que Héctor de Hoyos ha sido clave en el exitoso desempeño del complejo local de GM. “Nuestro reconocimiento para el ingeniero Héctor de Hoyos porque gracias a su liderazgo y capacidad se ganó este nuevo proyecto, y déjenme decirles que el construir un nuevo vehículo es algo que no se asigna desde su corporativo, sino que se concursa, se gana, y Ramos Arizpe ganó la Blazer como ha ganado otros importantes proyectos.“Es mucho lo que le debemos al ingeniero De Hoyos en la Región Sureste de Coahuila porque sus resultados han beneficiado no sólo a su empresa, sino que han traído mucho trabajo, crecimiento y desarrollo a Saltillo, Ramos Arizpe y toda la región”, finalizó.