Continuarán aventuras de Mirreyes vs. Godínez

Tras el éxito de Mirreyes vs Godínez, estrenada en enero, la producción ya prepara la segunda parte, informó el actor Christian Vázquez, uno de los protagonistas.“Es un hecho de que sí se va a hacer la segunda, sólo falta hacerlo más formal con un contrato, ver el guion, aún no llegamos a ese punto.“Creo que la historia se quedó muy abierta a muchas posibilidades para la secuela”, afirmó el actor.Hasta el momento, la película ha recaudado poco más de 237.4 millones de pesos, de acuerdo a Videocine.Conocido por producciones como Cinco de Mayo: La Batalla, Tlatelolco, Verano del 68 y Elysium, Vázquez dice estar contento del próximo estreno del largometraje Yo Fausto, dirigido por Julio Berthely, donde comparte créditos con Arcelia Ramírez y Carlos Aragón, entre otros.“Fausto es un personaje que no la está pasando nada bien, tiene que trabajar en una empresa que es del papá, todo el tiempo se somete a mucho estrés y depresión y eso le detona que desarrolle la enfermedad de esquizofrenia.“Al final, por falta de responsabilidad, hay un desenlace trágico en la historia y esto es un retrato de lo que sucede con las personas que viven esta enfermedad”, expresó.