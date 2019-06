Continuarán brigadas médicas en colonias

Por instrucciones del alcalde Antero Alvarado Saldívar las campañas y brigadas de atención múltiple, en especial lo concerniente a la salud de los allendenses de manera gratuita, será una asistencia constante en las colonias.Eva Muñoz López, directora de Salud Municipal, dio a conocer que la más reciente se llevó a cabo en las colonias Las Granjas y Presidentes, con la asistencia de vecinos de otros sectores aledaños.Destacó el apoyo de personal médico especializado de la Juridiscción Sanitaria de Piedras Negras al hacer pruebas de VIH, próstata, hipertensión arterial, glucosa, colesterol, obesidad, entre otras.“Se trata de prevenir las enfermedades y atender a las personas en su etapa inicial para una pronta recuperación”, señaló.Entre las enfermedades cronicodegenerativas destacan las derivadas por la obesidad y sobrepeso, así como la diabetes.Por otra parte, pidió por este conducto la donación de medicamentos que ya no serán usados y aun sin caducidad para compartirlos a los pacientes de escasos recursos económicos que no pueden adquirirlos o no son derechohabientes.Agradeció la buena voluntad y disposición de las personas generosas de Allende, ya que es mucha la necesidad de quienes sí lo requieren.La donación de medicamentos pueden hacerla en el DIF Municipal hasta las 4:00 de la tarde.En todas las colonias se llevarán a cabo brigadas médicas para revisar la salud de los habitantes con relación, previamente se avisará con tiempo para que estén preparados, finalizó la directora de SaludMunicipal.