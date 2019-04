Contra reforma educativa, CNTE plantea paro indefinido

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planteó decretar un paro indefinido a partir de mayo en caso de que se apruebe una reforma educativa contraria a sus objetivos.Al retomar los trabajos del quinto Congreso Político Extraordinario, el magisterio disidente instaló cuatro mesas de trabajo para analizar y definir su plan de acción que incluiría movilizaciones en las calles, mítines, plantones y suspensión de labores.“Todos conocen las actividades que hemos venido realizando como coordinadora, son muy abiertas, todas las actividades están contempladas: movilizaciones, mítines, paros escalonados todo está contemplado, hasta que no terminemos las mesas vamos a continuar”, explicó el dirigente de la sección 18 de Michoacán, Víctor Manuel Zavala.-¿El paro indefinido está contemplado?“Todo está contemplado, ninguna forma de lucha la vamos a renunciar”.Sin embargo, aclaró que la decisión final del plan de acción del magisterio se definirá este domingo en sesión plenaria que iniciará a la una de la tarde.Por lo pronto, mencionó que los objetivos principales del congreso nacional son discutir la situación política del país, la reforma educativa, el plan alternativo de educación y el plan de acción de movilizaciones.“Todas las actividades que hemos venido manejando como coordinadora todas están en el escenario”, agregó.​Por separado, el vocero de la sección 7 en Chiapas, José Luis Escobar, mencionó que una de las propuestas es iniciar con paros escalonados para después interrumpir labores de manera definitiva ya que no están conformes con la postura del gobierno federal sobre la reforma educativa.“Lamentamos que la nueva reforma educativa que pretende implementar López Obrador contenga como bien lo reconocen los priistas el 80 por ciento de la reforma anterior, ante este panorama intentamos en este congreso político desarrollar un plan de acción que nos lleve a estallar un paro indefinido que obligue al gobierno a reconsiderar la embestida que pretende implementar”, explicó.En este sentido, señaló que uno de los puntos fundamentales es eliminar los cambios del artículo tercero constitucional debido a que consideran que ahí se deben asentar temas eminentemente educativos y actualmente “tiene componentes que laceran los derechos laborales de los maestros”.Incluso mencionó que en Chiapas ya se tiene una agenda planteada que consiste en un paro de 24 horas el 10 de abril, de 48 horas para el 1 y 2 de mayo, el los días 15, 16 y 17 del mismo mes otro paro de 72 horas.“El ultimátum sería mayo, pero todo depende de la apertura, de la sensibilidad política que tenga el gobierno... nosotros hacemos el llamado a que el gobierno cumpla con la promesa que le hizo al magisterio que una vez estando en el poder, la reforma educativa se abrogaría y abrogar no es sinónimo de simulación”, apuntó.Además, se está trabajando con la propuesta que denominan “pedagógica alternativa” de la CNTE para mejorar la reforma.Es en las instalaciones de la sección IX de la coordinadora donde los maestros de todo el país instalaron las cuatro mesas de discusión.De acuerdo a Enrique Enríquez, líder de la sección 9, con sede en la Ciudad de México, el Congreso Nacional que inició trabajos desde ayer, permanecerá instalado hasta mañana con las mesas de discusión sesionando con miras a tomar una decisión final el mismo domingo por la noche.