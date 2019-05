Contra todos, refinería va, afirma AMLO

Por no cumplir con los plazos y el presupuesto, este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la licitación para la refinería de Dos Bocas se declaró desierta y que la obra será desarrollada por la Secretaría de Energía y Pemex.Lo anterior generó una ola de opiniones en contra y de llamados a reconsiderar la decisión. Bancos, agencias calificadoras, organismos empresariales y hasta partidos políticos expresaron su rechazo al proyecto.Moody’s fue muy puntual en el hecho de que Petróleos Mexicanos y la Sener supervisarán el proyecto eleva el riesgo de retrasos y sobrecostos.“Esto también eleva el riesgo de retrasos y sobregiros de costos que pudieran sumar más presión a las finanzas de Pemex o del Gobierno”, señaló Peter Speer, vicepresidente senior de Moody’s.De acuerdo con el Mandatario La refinería costará 160 mil millones de pesos, comenzará a ser construida el 2 de junio y deberá quedar terminada en mayo de 2022, mientras que empresas estimaban que construir la refinería costaría 10 mil millones de dólares y otras 12 mil millones. Además, algunas estimaban terminar la obra hasta 2025.Dijo también que en los trabajos se dará prioridad a la mano de obra y contenido nacional, además de que se crearán 100 mil empleos.Se tiene presupuestado invertir 50 mil millones de pesos en 2020 y 64 mil millones en 2021 para la construcción de la refinería, dijo por su parte la secretaria de Energía, Rocío Nahle.“Pemex pone a disposición de esta coordinación los recursos financieros, técnicos, humanos y materiales para cumplir con la petición del Presidente”, dijo a su vez el director general de Pemex, Octavio Romero.Las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PAN en el Senado de la República pidieron al presidente Andrés Manuel López “dar reversa” al proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.Gustavo Madero advirtió que “No hay refinería que se construya en tres años y con ocho mil millones de pesos. López Obrador no acepta la evidencia: Pemex no tiene recursos técnicos y financieros. Este empecinamiento nos puede salir muy caro porque esta distrayendo recursos para el proyecto de Dos Bocas. Esta tozudez no tiene viabilidad financiera”, alertó.Por su parte, la Coparmex también urgió al Gobierno federal a reconsiderar la decisión de que sea Pemex la encargada de construir la refinería de Dos Bocas, pues las cosas pueden salir mal debido a que es la petrolera más endeudada del mundo y el proyecto es poco rentable.En tanto, la Concanaco indicó que la decisión de declarar desierta la licitación para construir la refinería puede poner “inquietos” a los inversionistas.Finalmente, CI Banco señaló que el anuncio de que Pemex y Sener estarán a cargo de la construcción de la refinería representa una mala señal.“Difícilmente se podrá cumplir con los plazos y los montos; la situación no está como para ello, no solamente en las finanzas públicas sino para Pemex”, expuso.